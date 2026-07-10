TikTok reforzará la detección de cuentas que difunden videos generados con IA

TikTok anunció que reforzará la detección de cuentas dedicadas exclusivamente a publicar videos generados con IA.

TikTok anunció este viernes que reforzará la detección de cuentas dedicadas exclusivamente a publicar videos generados con inteligencia artificial (IA).

"En las próximas semanas, TikTok probará mejoras en los sistemas de detección para identificar cuentas dedicadas a la publicación de 'spam' generado por IA sobre temas que pueden afectar la confianza del público o al bienestar de los usuarios", indicó el grupo en un comunicado.

Los temas incluyen la política, la actualidad, la salud y los consejos financieros, un tipo de contenido que, según la compañía, perjudica "la visibilidad de los creadores originales".

La plataforma considera cuentas de "spam" aquellas que producen contenidos de IA "de baja calidad y muy estandarizados" y muestran una "concentración" de temas de alto riesgo que pueden dañar la confianza pública y compran o venden seguidores.

¿Cómo se conoce a este fenómeno de videos con IA?

TikTok, al igual que otras redes sociales, se está viendo afectada por la proliferación de contenidos generados por IA, que se utilizan para generar gran audiencia a bajo costo.

Este fenómeno es conocido como "basura digital" ("AI slop") y se refiere a contenidos de mala calidad, a veces absurdos.