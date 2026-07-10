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Ecuador

Alerta por lluvias en Ecuador durante el fin de semana

El Inamhi emitió una advertencia meteorológica por lluvias en Ecuador.

El Inamhi emitió una alerta por lluvias de moderada y fuerte intensidad.

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Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

10 jul 2026 - 11:59

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Las lluvias volverán a Ecuador desde el mediodía de este viernes 10 de julio de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N° 50 por fuertes lluvias en el país.

Según la alerta del Inamhi, las lluvias de moderada y fuerte intensidad se registrarán desde las 12:00 de este viernes hasta las 19:00 del lunes 13 de julio.

El Inamhi advirtió que es probable que las lluvias causen acumulación de agua y daños en las vías.

Además, podrían registrarse bancos de niebla, caída de árboles y desbordamiento de ríos.

Zonas afectadas

  • Región Litoral: Lluvia de variable intensidad en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo y norte de Manabí.
  • Región Interandina: Lluvias en localidades cercanas a estribaciones de la cordillera occiental norte y principalmente en la estribación de la cordillera oriental.
  • Región Amazonía: Lluvias de variable intensidad en la mayor parte de la región, con mayor intensidad en la estribación de la cordillera.

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