Alerta por lluvias en Ecuador durante el fin de semana

El Inamhi emitió una alerta por lluvias de moderada y fuerte intensidad.

Las lluvias volverán a Ecuador desde el mediodía de este viernes 10 de julio de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N° 50 por fuertes lluvias en el país.

Según la alerta del Inamhi, las lluvias de moderada y fuerte intensidad se registrarán desde las 12:00 de este viernes hasta las 19:00 del lunes 13 de julio.

El Inamhi advirtió que es probable que las lluvias causen acumulación de agua y daños en las vías.

Además, podrían registrarse bancos de niebla, caída de árboles y desbordamiento de ríos.

Zonas afectadas