Argentina: Ingresan a robar a una casa y hallan cuerpo de adulto mayor en descomposición

Ingresan a robar a una casa y hallan cuerpo de adulto mayor en descomposición, en Argentina.

Un macabro hallazgo ocurrió en La Plata, Argentina, este 9 de julio. Una mujer que rompió la puerta de una vivienda y descubrió el cadáver en avanzado estado de descomposición de un adulto mayor.

La mujer, identificada como María de los Ángeles Vidal, forzó el acceso de la propiedad al creer que estaba abandonada debido a su fachada deteriorada.

Al recorrer los cuartos de la casa, se encontró con el cuerpo en una de las habitaciones, lo que la llevó a dar aviso a las autoridades.

Autoirdades identificaron a la víctima

Gracias a las facturas de servicios básicos halladas en el lugar, la Policía identificó al hombre como Jorge Alberto Quintanilla, de 76 años.

El cadáver se encontraba en el suelo en posición fetal al lado de una cama. Presentaba un estado de putrefacción avanzado que ya evidenciaba exposición ósea.

Los vecinos declararon a las autoridades que el anciano vivía solo, no tenía familiares ni allegados conocidos, y hacía aproximadamente seis meses que no se sabía nada de él.

Adulto mayor murió por causas naturales

Autoridades realizaron las revisiones pertinentes dentro del inmueble y no encontraron accesos violentados previos al de la mujer, ni desorden que sugiriera un asalto.

Debido a esto, la principal hipótesis de los investigadores apunta a una muerte por causas naturales sin intervención de terceros.