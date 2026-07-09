Será 'realmente especial' enfrentarse a Inglaterra, admite Erling Haaland

Erling Haaland celebrando uno de sus goles con Noruega en su último partido en el Mundial 2026.

El delantero noruego Erling Haaland, nacido en Inglaterra y actual jugador del Manchester City, reconoció este jueves que será "realmente especial" enfrentarse en Miami a la selección inglesa el sábado en los cuartos de final del Mundial.

"Es muy especial porque juego en Inglaterra, nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo", admitió uno de los delanteros más queridos del torneo.

¿Por qué Haaland juega para Noruega y no para Inglaterra?

Aunque nació en Inglaterra, Haaland nunca jugó con la camiseta de "los tres leones". El jugador pudo haber representado a su país de nacimiento, pero decidió defender los colores de Noruega, el país de origen de su padres y además el lugar en donde se creció.

Con siete goles en el Mundial, solo uno por debajo de los 8 de Lionel Messi, Haaland insistió en que lo estaba "disfrutando mucho".

"En primer lugar, el simple hecho de poder jugar en el Mundial. Es maravilloso estar aquí, poder jugar en un gran escenario con mis amigos", respondió muy relajado ante un grupo de periodistas antes de una sesión de entrenamiento de la selección noruega en el centro de entrenamiento del Inter Miami.

¿Cómo se siente Noruega tras ganarle a Brasil?

Cuatro días después del partido de octavos de final contra Brasil (2-1), en el que marcó dos goles, reflexionó sobre el encuentro.

"No me lo esperaba para nada. Lo celebré incluso antes del partido contra Brasil; no me lo esperaba. Mi madre tampoco se esperaba estar en cuartos de final", dijo.

"Jugar y ganarle a Brasil fue una locura para nosotros los noruegos, y luego jugar contra Inglaterra en cuartos de final es increíble. Si ves lo que se vive en Noruega, no es la Noruega de siempre", recalcó Haaland.

El enfrentamiento entre la selección de "Los tres leones" contra la de los "vikingos rojos" se llevará a cabo el sábado 11 de julio a las 16:00 en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium).