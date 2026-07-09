Haaland y Ronaldo Nazario: el emotivo encuentro entre dos leyendas del fútbol

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, protagonizó un emotivo y memorable encuentro con el legendario Ronaldo Nazario. En este espacio, que unió el pasado y el presente del deporte, el atacante noruego aprovechó para expresar su profunda admiración por la historia y el legado del astro brasileño.

Durante la charla, Haaland reflexionó sobre el impacto global de Brasil en el balompié, definiéndolo como el punto de partida fundamental para cualquier aficionado. Destacó que la pasión, la camiseta y los futbolistas históricos del país sudamericano hacen que sea una nación futbolística completamente especial.

Al hablar específicamente de 'El Fenómeno', el artillero noruego lo calificó como un jugador único. Además, respaldó las palabras de Zlatan Ibrahimović al señalar a Ronaldo como la gran inspiración de toda una generación por su forma de disfrutar el juego y su inigualable habilidad para el regate.

El encuentro cerró con una dosis de humor tras la intervención de Alf-Inge Haaland, padre de Erling, quien le recordó a Ronaldo el duelo que disputaron en 1997. Entre risas, el propio brasileño catalogó aquel partido contra él como una auténtica "pesadilla", sellando un momento de absoluto respeto entre leyendas