El traje típico de Ecuador está entre los 20 mejores del Miss Grand International 2025

El traje típico de Ecuador inspirado en la iguana rosada de Galápagos se encuentra en la lista de los 20 mejores del Miss Grand International 2025. Este es el segundo top que ingresa el país con la representación de Samantha Quenedit.

La ecuatoriana ha conquistado Tailandia con su pasarela, carisma y presencia escénica. Su preparación se vio reflejada en el desfile con el icónico traje típico que reflejó la diversidad del país.

La iguana rosada de Galápagos, una especie en peligro de extinción, fue elegida por la candidata y su equipo por ser "un símbolo de fuerza, vida y esperanza", según detalló el Concurso Nacional de Belleza (CNB), encargado de designar a la representante de Ecuador en el Miss Grand International.

El traje fue una colaboración entre el diseñador tailandés Art Akarach y la ecuatoriana Mariella Bustamante.

En esTAmañana de Teleamazonas, la Miss Grand Ecuador reveló que el traje estaba lleno de pedrería y aseguró que era muy cómodo. "Qué hermoso. No pesaba absolumanete nada, pude disfrutar el preformance de inicio a fin", señaló.

Al igual que el top 20 de traje de baño, Samantha Quenedit junto a otras nueve candidatas ingresó en el selecto grupo por la votación del público. Mientras que el jurado selección a 10 aspirantes a la corona.

Además de Ecuador, en la lista se encuentra el traje de Vietnam, Filipinas, Bolivia, Tailandia, Myanmar, Indonesia, México, Guatemala, Venezuela, Brazil, Egipto, Japón, Francia, India, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia.

En la gala final, que se realizará el sábado 18 de octubre, se seleccionarán a los tres mejores trajes típicos.