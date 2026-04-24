Petro y Rodríguez sellan pacto energético y militar en la primera visita tras captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el gobernante de Colombia, Gustavo Petro, acordaron este viernes 24 de abril de 2026 en Caracas elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países, y apostaron por una interconexión eléctrica y de gas.

En la primera visita de un jefe de Estado extranjero a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, los mandatarios priorizaron en su agenda problemas históricos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

"Hemos hecho un abordaje muy serio", dijo Rodríguez junto a Petro en declaraciones a la prensa, luego de sostener una larga reunión privada con ministros de ambos países y miembros de la Comisión Binacional de Vecindad e Integración en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

¿En qué consiste el plan militar de Petro y Delcy Rodríguez en la frontera?

La mandataria informó que plantearon el establecimiento inmediato de mecanismos para el intercambio de información y el desarrollo de inteligencia, los cuales, aseveró, deben "entrar en vigencia inmediata".

"Que sepan los grupos del narcotráfico, grupos que están inmiscuidos en el contrabando de combustible y otro tipo de contrabando que estamos dando pasos firmes para el combate a estos delitos". Delcy Rodríguez

Y, en ese sentido, Petro indicó que hay que "liberar" a los pueblos fronterizos de las mafias y abogó por un trabajo conjunto y coordinado "a fondo" entre ambas naciones.

"La frontera no puede ser de nadie más que de los pueblos", sostuvo el mandatario, quien indicó que el trabajo debe contemplar acciones militares, policiales y sociales.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2 219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

Interconexión eléctrica y de gas

Los gobernantes también hablaron sobre la interconexión eléctrica entre ambos países, aunque Rodríguez reconoció que la región fronteriza con Colombia "padece lo que ha sido el proceso de desinversión del sistema eléctrico nacional", aquejado por los constantes apagones.

Según Rodríguez, las sanciones contra su país han afectado la provisión de repuestos y el mantenimiento de esa red.

"La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera", anticipó la líder chavista, sin dar más detalles al respecto.

También dijo que habló con Petro sobre la posibilidad de transportar gas a Colombia y de realizar exportaciones conjuntas, luego de que en marzo pasado, cuando se canceló la reunión pautada entre ambos, informara sobre una primera donación de gas transportada por camiones cisterna a Colombia.

Ambos señalaron igualmente, sin abundar en detalles, que abordaron asuntos de turismo y ambientales, al tiempo que destacaron el hecho de que el año pasado el comercio binacional ascendió a los 1 200 millones de dólares.

Durante el encuentro, los cancilleres Yván Gil, de Venezuela, y Rosa Villavicencio, de Colombia, firmaron el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración que se celebró entre el jueves y este viernes en Caracas y que se enmarcaba en la necesidad de "unión" entre ambos países.

Unión e integración

De hecho, Rodríguez abrió sus declaraciones destacando la "profunda necesidad de unión e integración" de ambos países en este momento, mientras que Petro recordó que Venezuela y Colombia fueron parte de un "proyecto" conjunto en un tiempo de la historia.

Petro llegó a Venezuela después del mediodía acompañado de una amplia delegación de funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez; el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López; y el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín.

La canciller colombiana se encontraba en el país desde el jueves, cuando instaló, junto a su par venezolano la III reunión de la comisión, que contó con 11 mesas de trabajo para dialogar sobre asuntos de cooperación, con el objetivo de perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional, según una nota de la Cancillería de Caracas.

A principios de enero, el jefe de Estado colombiano habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar su país y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la jefa de la diplomacia de Bogotá.

Después de la jornada de trabajo con la delegación colombiana, Rodríguez recibió al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en una reunión privada.