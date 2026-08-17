Último adiós a la cantante británica Bonnie Tyler en su funeral en Gales

Decenas de personas salieron a las calles de Reino Unido para despedir a la cantante Bonnie Tyler.

Cientos de personas acudieron el lunes 17 de agosto del 2026 en Swansea (Gales) al funeral de la cantante británica Bonnie Tyler, en el que muchos de sus seguidores entonaron uno de sus grandes éxitos, "It's a Heartache".

La cantante de voz ronca, conocida por una serie de éxitos, entre ellos "Total Eclipse of the Heart", murió en julio en Portugal, a los 75 años.

Más de 1 000 personas se congregaron antes del funeral frente a la iglesia de Santa María, en Swansea, en el sur de Gales.

"Es un icono de Gales", declaró Bette Richards, una jubilada de 75 años, a la AFP. "Era una persona maravillosa. Nunca cambió", añadió.

En el funeral también se interpretó "Bridge Over Troubled Water", de Simon y Garfunkel, a cargo de un coro masculino.

Otro residente de Swansea, John Edwards, de 70 años, rindió homenaje a una estrella que también era "una persona normal" y "una de nosotros".

Bonnie Tyler, cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, murió el 8 de julio en un hospital de Faro, en el sur de Portugal.

Una estrella capaz de adueñarse de cualquier escenario

En un discurso de homenaje, su antiguo mánager de giras, Matt Davis, recordó a una estrella capaz de "adueñarse de cualquier escenario" y que llevó una vida "intensa y bien vivida".

"Habría actuado en la Antártida si hubiera sido posible. Le encantaba estar sobre el escenario", afirmó. "Actuó en las cimas de las montañas y en las playas", además de hacerlo en el Vaticano y el Kremlin, añadió.

Roger Bell, el cazatalentos que la descubrió y se convirtió en su amigo, añadió que, a pesar de su fama, nunca olvidó sus raíces.

"Tenía una calidez y una sinceridad que se percibían de inmediato, y nunca se negaba a hacerse una foto ni a firmar un autógrafo a quien se lo pidiera", dijo a los asistentes al funeral.

A principios de mayo, la cantante había sido ingresada en el hospital de Faro para someterse a una operación intestinal. Posteriormente, fue puesta en coma inducido.

Bonnie Tyler nació y creció en un tradicional pueblo minero cercano a Swansea. En los últimos años, dividía su tiempo entre Gales y Portugal, donde tenía una casa de vacaciones.

La artista saltó a la fama en la década de 1970 con éxitos como "Lost in France" o "It's a Heartache".

Más tarde, a principios de los años ochenta, "Total Eclipse of the Heart" encabezó las listas de éxitos en Reino Unido y Estados Unidos.