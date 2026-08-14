Nyla Stone, la cantante que conquista a las mamás, pero no existe

En redes sociales hemos visto a madres cantando las canciones de Nyla Stone a todo pulmón, dedicar sus canciones y hasta preguntar cuándo dará un concierto. El problema es que Nyla Stone nunca podrá subirse a un escenario como una cantante de carne y hueso. La artista que se ha convertido en un fenómeno entre mujeres adultas simplemente no existe, su imagen y propuesta musical fueron creadas con IA.

¿Quién es Nyla Stone?

En redes aparece como una mujer de estética elegante y videos que parecen sacados de otra época.

Su propuesta se mueve alrededor del soul y el blues en español, pero lo que realmente hizo que sus canciones explotaran fueron sus letras sobre amor propio, relaciones, ansiedad, poner límites y comenzar a priorizarse.

Nyla Stone la cantante que las madres tienen en el top mundial y que fue creada con IA. Redes Sociales

Y es esta la razón por la que tantas madres comenzaron a compartirla. Canciones como “Ahora soy mi prioridad”, “Me apagué sin darme cuenta”, “Ansiedad” y “Ahora me quiero más que nunca” hablan de situaciones con las que muchas mujeres dicen sentirse identificadas.

Las mamás encontraron su nuevo “himno”

El fenómeno se hizo especialmente visible con “Ahora soy mi prioridad”. La canción comenzó a circular entre mujeres adultas y madres que utilizaron el tema para hablar de poner límites, dejar de complacer a todo el mundo y comenzar a pensar también en ellas mismas.

La conexión llegó al punto de generar una curiosa escena en redes, hijas intentando explicarles a sus madres que Nyla Stone no es una persona real, mientras algunas simplemente continuaban compartiendo y escuchando sus canciones.

Una cantante que no existe, pero suma millones

Su perfil en Spotify registra actualmente más de 800 000 oyentes mensuales, mientras “Ahora soy mi prioridad” supera los tres millones de reproducciones en la plataforma.

Y no es su único éxito. “Ansiedad” supera el millón de reproducciones, al igual que “Me apagué sin darme cuenta” y “Que nadie falte mañana”.