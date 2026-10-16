Victoria’s Secret Fashion Show 2026: modelos, cantantes, fecha y hora para verlo desde Ecuador

Las modelos de Victoria´s Secret brillaron en la pasarela este domingo 18 de octubre del 2025.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 está listo para reunir nuevamente a reconocidas modelos y artistas internacionales en una de las pasarelas más esperadas de la industria de la moda.

El espectáculo tendrá lugar este domingo 18 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, y podrá seguirse desde Ecuador a través de las plataformas digitales de la marca.

La edición de este año combinará los tradicionales desfiles de lencería con presentaciones musicales en vivo.

¿Qué modelos estarán en el Victoria’s Secret Fashion Show?

La marca ha anunciado el regreso de varias modelos conocidas por su participación en anteriores ediciones del espectáculo.

Entre los nombres confirmados se encuentran Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion.

A ellas se suman otras figuras reconocidas del mundo de la moda, como Adriana Lima, Anok Yai y Ashley Graham.

También destaca el regreso de Barbara Palvin, quien recientemente se convirtió en madre de una niña llamada Sylvie. La marca compartió un video de la modelo junto a un coche de bebé con una etiqueta que dice 'Angel on board'.

¿Qué cantantes se presentarán en el desfile?

La música será otro de los componentes centrales del Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Para esta edición, la organización anunció la participación de cuatro artistas y agrupaciones:

Katseye

Megan Moroney

Megan Thee Stallion

Tate McRae

Sus presentaciones acompañarán los distintos segmentos de la pasarela, con una propuesta musical que combinará diferentes estilos y que formará parte de la experiencia del desfile.

¿Cuándo y a qué hora ver el Victoria’s Secret Fashion Show?

Quienes deseen seguir el evento desde Ecuador podrán hacerlo a través de los canales digitales oficiales de Victoria’s Secret.

Estos son los datos principales para conectarse: