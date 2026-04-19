Las vacunas que necesitas toda la vida; y por qué muchos adultos no se aplican

La idea de que las vacunas son solo para niños ha quedado obsoleta. Expertos en salud coinciden en que la inmunización debe acompañarnos siempre, desde la adolescencia hasta la adultez mayor.

Sin embargo, el problema no es la falta de vacunas, sino la falta de información. Muchos adultos no saben que necesitan refuerzos o simplemente creen que ya no es necesario vacunarse.

Una protección que no se detiene

A medida que envejecemos, el sistema inmunológico cambia. Por eso, las defensas necesitan refuerzos periódicos para seguir funcionando correctamente.

Existe la percepción de que las vacunas se limitan a la infancia, cuando en realidad forman parte de un esquema continuo de protección. A medida que avanzamos en edad, el sistema inmunológico también cambia, y es fundamental reforzar esa defensa con vacunas adecuadas” Dra. Greta Muñoz, directora médica de Clínica Internacional

En Ecuador, aunque la vacunación infantil ha tenido buenos niveles, la cobertura cae con el paso de los años. Después de la adolescencia, muchas personas dejan de vacunarse.

Esto genera un riesgo silencioso: enfermedades que estaban controladas pueden reaparecer si la población pierde inmunidad.

Qué vacunas necesitas según tu edad

Las vacunas no son las mismas para todos. Dependen de la etapa de vida, el estado de salud y el entorno.

Adolescentes: refuerzos contra tétanos, difteria y tosferina, además de la vacuna contra el VPH.

refuerzos contra tétanos, difteria y tosferina, además de la vacuna contra el VPH. Adultos jóvenes: vacunas contra hepatitis, influenza y actualización de esquemas incompletos.

vacunas contra hepatitis, influenza y actualización de esquemas incompletos. Adultos mayores: protección contra influenza, neumococo y otras infecciones graves.

protección contra influenza, neumococo y otras infecciones graves. Grupos específicos: embarazadas, personas con enfermedades crónicas o viajeros pueden requerir vacunas adicionales.

Este enfoque busca algo clave: mantener la protección activa durante toda la vida.

¿Por qué los adultos no se vacunan?

A pesar de los beneficios, la vacunación en adultos sigue siendo baja. Estas son las razones más comunes:

Falta de información sobre refuerzos

Creencia de que ya no son necesarias

Prioridad a tratar enfermedades en lugar de prevenirlas

Desconocimiento del esquema según la edad

Esta combinación ha hecho que la prevención pase a segundo plano, incluso cuando es una de las herramientas más efectivas.

Vacunas que salvan millones de vidas

Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas evitan entre 3 y 5 millones de muertes cada año en el mundo.

Aun así, millones de personas no reciben todas las dosis necesarias. Esto aumenta el riesgo de brotes de enfermedades que podrían evitarse fácilmente.

La tendencia global es clara: la vacunación ya no se ve como un evento puntual, sino como un proceso continuo.

Un cambio urgente en la forma de cuidarnos

El reto no es solo ampliar el acceso, sino cambiar la mentalidad. Vacunarse debe ser parte de los chequeos regulares de salud, igual que cualquier otro control médico.

Más allá de prevenir enfermedades, las vacunas reducen hospitalizaciones, complicaciones graves e incluso muertes, especialmente en personas vulnerables.

Además, no solo protegen a quien se vacuna. También cuidan a su entorno, reduciendo la propagación de enfermedades.