'La Flaca' Guerrero: 'Ahora estoy aquí, sin pelo… pero más real, más libre y más viva que nunca'

María Teresa Guerrero, conocida en Ecuador como 'La Flaca', comparte frecuentemente su avance en el tratamiento contra el cáncer. En esta ocasión provechó sus redes sociales para contar sobre la caída de su pelo.

"Sí, se me cayó el pelo. Y no, no me da vergüenza salir así". Estas fueron las primeras palabras de la actriz guayaquileña para contar una nueva etapa en su vida con la dura enfermedad.

El mensaje fue compartido en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1,6 millones de seguidores. En la publicación mostró una fotografía de ella calva frente al espejo de una peluquería. Días antes, se había cortado el cabello, pero ahora confirmó que su pelo se cayó por completo.

"Esta soy yo. Y no tengo nada que esconder porque nuestro valor no está en el exterior. Está en lo que llevamos dentro". María Teresa Guerrero, presentadora de televisión ecuatoriana

En el post también, 'La Flaca' contó su reacción al enterarse de su enfermedad. "Cuando me dieron la noticia del cáncer, estaba aterrada. Me temblaban las piernas. No sabía cómo iba a enfrentar esto. Pero con el tiempo descubrí algo más profundo: que todo tiene un propósito", puntualizó.

La empresaria recordó que fue imagen de productos capilares por más de siete años, pero ahora es otra la realidad. Sin embargo, aseguró que con su nueva imagen se siente "más real, más libre y más viva que nunca".