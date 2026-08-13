Integrante de BTS revela que perdió la audición en medio de su gira mundial Arirang

El grupo BTS durante su presentación en la final del Mundial 2026 en Estados Unidos.

V, uno de los integrantes de la agrupación BTS, reveló que tiene una pérdida auditiva de más del 60% en uno de sus oídos. El artista lo confirmó en medio de la gira mundial Arirang.

El artista de K-pop confirmó el miércoles 13 de agosto del 2026 que su problema se agravó durante su servicio militar obligatorio, una situación que actualmente requiere seguimiento médico y medicación.

El cantante surcoreano, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, habló sobre su estado de salud durante una transmisión en vivo realizada el miércoles en Weverse, donde estuvo acompañado por Jungkook, otro de los integrantes de BTS.

Durante la conversación, V explicó que existe una diferencia considerable en su capacidad auditiva entre ambos oídos. “Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30”, comentó el artista.

V dice que el problema empeoró durante el servicio militar

Según relató el cantante, las dificultades auditivas se intensificaron mientras cumplía con el servicio militar obligatorio entre 2023 y 2025.

V explicó que, en aquel momento, llegó a pensar que los síntomas podían estar relacionados con su fortaleza mental, una percepción que atribuyó en parte al entorno y las exigencias propias del entrenamiento militar.

El artista no especificó cuál es el diagnóstico médico que tiene ni cuál sería la causa exacta de la pérdida auditiva.

Actualmente, aseguró que toma medicamentos de manera regular y acude al hospital para recibir seguimiento.

BTS continúa con su gira mundial

La revelación de V se produce mientras BTS desarrolla su Arirang World Tour, gira que representa el regreso del grupo a los escenarios después de que sus siete integrantes completaran el servicio militar obligatorio.

El grupo actuó el 10 y 11 de agosto en Baltimore, Estados Unidos, y tiene previsto continuar sus presentaciones el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

El retorno de BTS también ha estado marcado por algunos inconvenientes físicos. Durante el concierto de regreso realizado en Seúl en marzo, RM se presentó con un tobillo escayolado después de sufrir una lesión durante un ensayo.

Por ahora, V continúa con sus actividades junto al grupo mientras mantiene controles médicos por el problema auditivo que, según explicó, se agravó durante su etapa de servicio militar.