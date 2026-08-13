Erling Haaland suma cuatro récords Guinness y vuelve a hacer historia

Erling Haaland, reconocido por sus récords en la Premier League

A sus 26 años, Erling Haaland ostenta cuatro récords Guinness. El futbolista aparece en la edición Guinness World Records Football Edition 2027, donde se reconocen algunos de sus principales registros goleadores.

Uno de los récords corresponde al jugador que más rápido alcanzó los 100 goles en la Premier League.

Haaland llegó a esa cifra en apenas 111 partidos, desde su debut con el Manchester City en la temporada 2022/23.

El noruego consiguió el centenar de goles el 2 de diciembre de 2025, durante el partido frente al Fulham.

Con esa marca superó los registros anteriores y se convirtió en el futbolista que menos encuentros necesitó para llegar a los 100 tantos en la máxima categoría inglesa.

36 goles en una temporada de Premier League

Haaland también tiene el récord de más goles en una temporada de 38 partidos de Premier League, después de marcar 36 tantos en su primera campaña con el Manchester City.

Con esa cifra superó los 32 goles de Mohamed Salah con Liverpool en la temporada 2017/18.

Además, dejó atrás los 34 tantos que habían conseguido Andy Cole y Alan Shearer cuando la Premier League tenía temporadas de 42 partidos.

Récord también con la selección de Noruega

A nivel internacional, Haaland posee otra marca Guinness. El delantero es el máximo goleador histórico de la UEFA Nations League, con 19 goles marcados entre septiembre de 2020 y noviembre de 2024.

Ese registro le permite mantenerse por delante de sus principales perseguidores en la clasificación histórica del torneo.

Haaland ha trasladado así su producción goleadora del fútbol de clubes a la selección de Noruega.

Las cuatro marcas históricas del 'Androide' noruego X/@GWR Goleador implacable en Europa y con su selección X/@GWR

Cinco goles en un solo partido de Champions League

El cuarto récord corresponde a la Champions League, donde Haaland comparte la marca de haber marcado cinco goles en un mismo partido.

El delantero consiguió esa cifra en una actuación que quedó registrada entre los grandes registros goleadores del torneo europeo.

Los cuatro reconocimientos aparecen en la nueva edición del Guinness World Records Football Edition 2027, en la que Haaland también figura en la portada.

Sus marcas reflejan el impacto goleador que ha tenido desde su llegada al fútbol inglés y en sus participaciones con la selección noruega.