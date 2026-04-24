Japón se tiñe de rosa con la llegada de la primavera y junto a ello el florecimiento de Sakura

Japón vuelve a teñirse de rosa con una de sus postales más famosas: la temporada de sakura

La primavera llegó a Japón y con ella una de sus postales más emblemáticas: la floración del sakura, que cubre parques, calles y templos con tonos rosados y blancos.

Las imágenes de estos días muestran por qué el sakura se mantiene como uno de los símbolos más representativos del país. Durante este periodo, ciudades enteras se transforman en escenarios que parecen sacados de una pintura.

La floración dura apenas unos días, lo que refuerza su valor cultural.

En Japón, el sakura está profundamente ligado a la idea de lo pasajero y la importancia de disfrutar el presente.

Miles de personas participan cada año en el hanami, una costumbre que combina naturaleza, encuentros y celebración bajo los cerezos en flor.