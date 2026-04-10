Mark Zuckerberg está de vacaciones en las Islas Galápagos

Mark Zuckerberg fue captado en las Islas Galápagos junto a su familia.

Marck Zuckerberg visitó las Islas Galápagos junto a su familia. Así lo muestra un video difundido este viernes 10 de abril de 2026.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran al magnate de internet con un traje acuático de color negro subiendo a un bote en un muelle del archipiélago.

Los mismos usuarios de redes sociales especularon sobre la presencia de sus hijas en el viaje del dueño de Meta. Esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Según una fuente del Gobierno Especial de Galápagos, citada por el medio digital Primicias, Zuckerberg ingresó al Archipiélago de Galápagos el 5 de abril y continúa allí.

Zuckerberg es dueño de Meta, casado con Priscilla Chan, y figura en la lista de los hombres más ricos del mundo con un patrimonio de que supera los 200 millones de dólares.