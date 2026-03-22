Ecuador brilla en el mundo: elegido destino de aventura del año

Ecuador vuelve a posicionarse en el mapa global del turismo. El país es reconocido como Destino del Año en Turismo de Aventura durante la feria internacional ITB Berlín 2026, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial.

El galardón es otorgado por la Pacific Area Travel Writers Association (PATWA), una organización internacional que reconoce a los destinos más destacados en experiencias turísticas.

UN PAÍS, TODAS LAS EXPERIENCIAS

El reconocimiento pone en valor lo que hace único a Ecuador: su capacidad de ofrecer múltiples paisajes y experiencias en un solo territorio.

Desde volcanes en los Andes hasta la selva amazónica, pasando por playas en la Costa y la biodiversidad de Galápagos, el país logra concentrar una riqueza natural difícil de igualar.

Esta diversidad permite a los viajeros vivir distintas aventuras en distancias cortas, algo que ha sido clave para obtener este reconocimiento internacional.

Ecuador se consolida como un destino ideal para quienes buscan experiencias al aire libre:

Senderismo en volcanes Rafting en ríos amazónicos Avistamiento de fauna única Deportes extremos en destinos como Baños

Estas actividades forman parte de una oferta turística que combina naturaleza, cultura y adrenalina.

RECONOCIMIENTO GLOBAL

El premio recibido en Berlín no solo destaca la belleza del país, sino también su posicionamiento estratégico en el turismo internacional.

La feria ITB Berlín reúne cada año a miles de profesionales del sector, convirtiéndose en una vitrina clave para definir tendencias y destinos a nivel global.

IMPACTO PARA EL PAÍS

Este reconocimiento fortalece la proyección internacional de Ecuador y lo posiciona como uno de los destinos más atractivos para el turismo de aventura.

Además, impulsa el interés de viajeros que buscan experiencias auténticas, sostenibles y conectadas con la naturaleza.

Ecuador no solo ofrece paisajes, ofrece experiencias.

Un lugar donde volcanes, selva tropical, ríos y océano se unen para crear viajes inolvidables.