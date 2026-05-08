¡Atención viajeros! El Aeropuerto Mariscal Sucre suspende operaciones por 12 horas este sábado

El aeropuerto de Quito estará cerrado temporalmente por mantenimiento.

El aeropuerto Mariscal Sucre cerrará este sábado 9 de mayo de 2026 por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista.

Las operaciones del aeropuerto de Quito serán suspendidas temporalmente por estos trabajos, según informó la empresa concesionaria Quiport.

Los cierres se realizarán en horarios específicos, principalmente durante la madrugada, con el objetivo de reducir el impacto en los pasajeros y las aerolíneas.

Durante este periodo, Quiport actualizará la información sobre cambios en itinerarios, reprogramaciones o posibles cancelaciones.

Aunque los pasajeros también podrán reprogramar o cancelar sus vuelos poniéndose en contacto con cada aerolínea. Los contactos de cada una se podrán encontrar aquí.

Horarios y fechas del cierre del aeropuerto de Quito en 2026

El aeropuerto suspenderá sus operaciones de 02:00 a 14:00 del sábado 9 de mayo de 2026.

Durante esta jornada, se informarán "oportunamente" los cambios de itinerarios, reprogramaciones o posibles cancelaciones de vuelos, añadió Quiport.

Además, se prevén otras fechas para los cierres en los mismos horarios: