Millones de mariposas monarca llegan a México tras migración continental

La migración otoñal de las mariposas monarca. Partiendo de todo Estados Unidos y Canadá, las mariposas viajan hasta 4 mil kilómetros.

Millones de Mariposa monarca llegan cada año a México luego de completar una de las migraciones más largas y sorprendentes del reino animal.

Los ejemplares parten desde regiones de Canadá y Estados Unidos, recorriendo miles de kilómetros hasta alcanzar los bosques templados del centro mexicano, donde encuentran las condiciones ideales para resguardarse durante el invierno.

En los santuarios naturales, las mariposas forman enormes colonias sobre árboles y completan parte de su ciclo de vida antes de iniciar el regreso hacia el norte durante la primavera.

La migración de la mariposa monarca es considerada uno de los fenómenos naturales más importantes del continente y también un indicador ambiental, debido a las amenazas que enfrenta la especie por la deforestación, el cambio climático y la pérdida de hábitat.