Shakira comparte nuevo video emociona bailando junto a los niños de Uganda

Los Ghetto Kids de Uganda son los primeros invitados al show de medio tiempo de Shakira en el Mundial 2026.

La cantante colombiana Shakira volvió a revolucionar las redes sociales al publicar un segundo video relacionado con la canción que prepara para el Mundial.

En las nuevas imágenes, la artista aparece bailando y compartiendo coreografías junto a varios niños, en un clip cargado de energía, colores y ambiente futbolero.

Un nuevo adelanto que dispara las expectativas

El video rápidamente se viralizó entre sus seguidores, quienes aseguran que todo apunta a un nuevo himno mundialista de la intérprete colombiana.

La publicación llega días después de que Shakira compartiera un primer teaser relacionado con el proyecto musical, aumentando las especulaciones sobre su regreso oficial a las canciones vinculadas al fútbol.

Shakira y su historia con los Mundiales

La artista se convirtió en una de las voces más icónicas de las Copas del Mundo gracias a éxitos como Waka Waka (This Time for Africa) y La La La (Brazil 2014).

Ahora, los fanáticos esperan conocer oficialmente el nombre y lanzamiento completo del nuevo tema que podría acompañar el próximo torneo mundialista.