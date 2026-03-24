El perrito que fue rescatado por una cadena humana ahora tiene un monumento

El gesto de formar una cadena humana refleja cómo la empatía puede movilizar a las personas incluso en situaciones de riesgo.

Un perrito rescatado en 2016 en la ciudad de Almaty - Kazajistán se convierte en un símbolo de solidaridad luego de que se levantara un monumento en su honor, recordando una historia que emociona por la forma en que fue salvado.

El animal queda atrapado en una zona de difícil acceso, lo que obliga a un grupo de personas a organizarse de una manera poco común para lograr rescatarlo.

Un rescate que une a todos

Ante la imposibilidad de llegar directamente hasta el lugar, varias personas forman una cadena humana para descender y alcanzar al perrito.

Uno a uno, se sostienen entre sí hasta lograr llegar donde se encontraba el animal, en una escena que luego se vuelve viral por el nivel de coordinación, riesgo y compromiso.

El momento es captado en video y rápidamente genera miles de reacciones en redes sociales.

Una segunda oportunidad

Gracias a este esfuerzo colectivo, el perrito logra ser rescatado con vida.

Su historia comienza a circular como un ejemplo de trabajo en equipo y empatía, destacando cómo la acción de varias personas puede marcar la diferencia.

Con el paso del tiempo, el caso trasciende y se decide levantar un monumento en su honor.

La escultura no solo recuerda al animal, sino también el acto de solidaridad que permite salvarlo, convirtiéndose en un símbolo para la comunidad.