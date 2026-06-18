Cara a cara con un tiburón blanco: Pescador lo atrapó por error y lo liberó con sus propias manos

Lo que comenzó como una jornada de pesca terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para un pescador en Estados Unidos.

Elliot Sudal capturó accidentalmente un tiburón blanco de casi tres metros de longitud en una playa de Nantucket, en Massachusetts (EE.UU.), y logró devolverlo al océano en cuestión de segundos.

El encuentro en las costas de Nantucket

El hecho ocurrió mientras Sudal realizaba una jornada de pesca recreativa. Al percatarse de que se trataba de un tiburón blanco, una especie protegida en Estados Unidos, el pescador decidió aplicar el procedimiento recomendado para minimizar el tiempo de manipulación del animal y facilitar su regreso al mar.

Según relató el propio pescador, ingresó al agua para retirar el anzuelo en menos de un minuto.

Durante la maniobra tuvo que sujetar momentáneamente al tiburón con sus brazos para estabilizarlo y evitar que sufriera daños mientras era liberado. El ejemplar logró regresar al océano sin aparentes complicaciones.

Tras el incidente, Sudal describió la experiencia como algo fuera de lo común. Las imágenes y el relato del rescate llamaron la atención en redes sociales debido a la cercanía que mantuvo con uno de los depredadores marinos más conocidos del mundo.