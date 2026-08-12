Arcsa actualiza la lista de negocios que necesitan permiso para funcionar en Ecuador

Arcsa actualiza la lista de establecimientos que requieren permiso de la entidad

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) actualizó las actividades comerciales que requieren un permiso de funcionamiento para operar en Ecuador.

El trámite aplica a establecimientos relacionados con productos y servicios de uso y consumo humano.

¿Qué establecimientos necesitan el permiso?

El permiso de funcionamiento de Arcsa es un documento que certifica que un establecimiento cumple con las condiciones sanitarias necesarias para desarrollar sus actividades.

La autorización está dirigida a locales que forman parte de la producción y comercialización de productos destinados al consumo o uso de las personas.

La actualización contempla establecimientos que realizan actividades de producción, fabricación y elaboración, así como aquellos dedicados al acondicionamiento y almacenamiento de productos.

Tabla Dinámica - Permisos de Funcionamiento ARCSA Nuevas actividades que requieren Permiso de Funcionamiento Utiliza el buscador para filtrar rápidamente tu sector o actividad económica según la nueva regulación de Arcsa. Categoría Comercial Descripción de la Actividad Fármacos y Médicos Laboratorio farmacéutico de productos biológicos Fármacos y Médicos Laboratorio farmacéutico de radiofármacos Fármacos y Médicos Distribuidora de principios activos farmacéuticos Fármacos y Médicos Casa de representación y distribuidora de dispositivos médicos (tetinas y biberones) Fármacos y Médicos Logística y/o almacenamiento de dispositivos médicos Cosmética e Higiene Acondicionamiento productos cosméticos, higiénicos de uso doméstico, productos absorbentes de higiene personal o combinados Químicos y Plaguicidas Comercializadora de plaguicidas de uso doméstico, industrial o en salud pública Alimentos y Bebidas Procesadora de hielos y helados comestibles (se excluyen los de base láctea) Alimentos y Bebidas Procesadora de sal, especias, condimentos, cremas, caldos, salsas y aderezos Alimentos y Bebidas Procesadora de alimentos para regímenes especiales Alimentos y Bebidas Procesadora de bocaditos o snacks Alimentos y Bebidas Procesadora de alimentos y suplementos alimenticios que contengan cannabis no psicoactivo o cáñamo o sus derivados Alimentos y Bebidas Bar (MINTUR) Alimentos y Bebidas Servicios de catering Tabaco y Nicotina Fabricante de productos del tabaco Tabaco y Nicotina Distribuidora de productos del tabaco, incluidos los dispositivos electrónicos que liberan nicotina Tabaco y Nicotina Comercializadora de productos del tabaco, incluidos los dispositivos electrónicos que liberan nicotina Estética y Belleza Establecimientos que prestan servicios combinados de cosmetología y estética Estética y Belleza Spa Estética y Belleza Salones de belleza Estética y Belleza Peluquería y/o barbería Hospedaje y Turismo Hotel Hospedaje y Turismo Hostal Hospedaje y Turismo Hostería / Hacienda turística / Lodge Hospedaje y Turismo Resort Hospedaje y Turismo Refugio Hospedaje y Turismo Campamento turístico Hospedaje y Turismo Casa de huéspedes Hospedaje y Turismo Otros servicios de hospedaje y alojamiento no contemplado anteriormente Centros de Cuidado Centros de desarrollo infantil Centros de Cuidado Casa hogar / Albergues infantiles / Aldeas de niños/as Centros de Cuidado Albergue adultos / Adultos mayores Recreación y Bienestar Piscinas / Termas / Baños de cajón / Turco / Sauna / Hidromasajes / Duchas No se encontraron actividades que coincidan con tu búsqueda.

También están incluidos negocios que participan en distintas etapas de distribución y comercialización.

Transporte y venta también están incluidos

La lista contempla además actividades relacionadas con el transporte, distribución, dispensación y expendio de productos que están bajo el control de Arcsa.

Esto significa que el requisito no se limita únicamente a los establecimientos donde se fabrican los productos.

También se consideran actividades de importación y exportación, además de otras operaciones que se encuentran dentro de las competencias de la Agencia.

Los establecimientos deben revisar si su actividad está contemplada dentro de las categorías que requieren autorización.

¿Para qué sirve el permiso de Arcsa?

El permiso permite verificar que los establecimientos sujetos a control sanitario cumplan las condiciones necesarias para funcionar.

La actualización busca precisar qué actividades están obligadas a contar con esta autorización para operar en el país.