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Ecuador

Arcsa actualiza la lista de negocios que necesitan permiso para funcionar en Ecuador

Desde fábricas hasta servicios de transporte y logística deberán contar con autorización sanitaria. Lista completa de establecimientos.

Arcsa actualiza la lista de establecimientos que requieren permiso de la entidad

Arcsa

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

12 ago 2026 - 10:45

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) actualizó las actividades comerciales que requieren un permiso de funcionamiento para operar en Ecuador. 

El trámite aplica a establecimientos relacionados con productos y servicios de uso y consumo humano

¿Qué establecimientos necesitan el permiso?

El permiso de funcionamiento de Arcsa es un documento que certifica que un establecimiento cumple con las condiciones sanitarias necesarias para desarrollar sus actividades. 

La autorización está dirigida a locales que forman parte de la producción y comercialización de productos destinados al consumo o uso de las personas.

La actualización contempla establecimientos que realizan actividades de producción, fabricación y elaboración, así como aquellos dedicados al acondicionamiento y almacenamiento de productos. 

Tabla Dinámica - Permisos de Funcionamiento ARCSA

Nuevas actividades que requieren Permiso de Funcionamiento

Utiliza el buscador para filtrar rápidamente tu sector o actividad económica según la nueva regulación de Arcsa.

Categoría Comercial Descripción de la Actividad
Fármacos y Médicos Laboratorio farmacéutico de productos biológicos
Fármacos y Médicos Laboratorio farmacéutico de radiofármacos
Fármacos y Médicos Distribuidora de principios activos farmacéuticos
Fármacos y Médicos Casa de representación y distribuidora de dispositivos médicos (tetinas y biberones)
Fármacos y Médicos Logística y/o almacenamiento de dispositivos médicos
Cosmética e Higiene Acondicionamiento productos cosméticos, higiénicos de uso doméstico, productos absorbentes de higiene personal o combinados
Químicos y Plaguicidas Comercializadora de plaguicidas de uso doméstico, industrial o en salud pública
Alimentos y Bebidas Procesadora de hielos y helados comestibles (se excluyen los de base láctea)
Alimentos y Bebidas Procesadora de sal, especias, condimentos, cremas, caldos, salsas y aderezos
Alimentos y Bebidas Procesadora de alimentos para regímenes especiales
Alimentos y Bebidas Procesadora de bocaditos o snacks
Alimentos y Bebidas Procesadora de alimentos y suplementos alimenticios que contengan cannabis no psicoactivo o cáñamo o sus derivados
Alimentos y Bebidas Bar (MINTUR)
Alimentos y Bebidas Servicios de catering
Tabaco y Nicotina Fabricante de productos del tabaco
Tabaco y Nicotina Distribuidora de productos del tabaco, incluidos los dispositivos electrónicos que liberan nicotina
Tabaco y Nicotina Comercializadora de productos del tabaco, incluidos los dispositivos electrónicos que liberan nicotina
Estética y Belleza Establecimientos que prestan servicios combinados de cosmetología y estética
Estética y Belleza Spa
Estética y Belleza Salones de belleza
Estética y Belleza Peluquería y/o barbería
Hospedaje y Turismo Hotel
Hospedaje y Turismo Hostal
Hospedaje y Turismo Hostería / Hacienda turística / Lodge
Hospedaje y Turismo Resort
Hospedaje y Turismo Refugio
Hospedaje y Turismo Campamento turístico
Hospedaje y Turismo Casa de huéspedes
Hospedaje y Turismo Otros servicios de hospedaje y alojamiento no contemplado anteriormente
Centros de Cuidado Centros de desarrollo infantil
Centros de Cuidado Casa hogar / Albergues infantiles / Aldeas de niños/as
Centros de Cuidado Albergue adultos / Adultos mayores
Recreación y Bienestar Piscinas / Termas / Baños de cajón / Turco / Sauna / Hidromasajes / Duchas
No se encontraron actividades que coincidan con tu búsqueda.

También están incluidos negocios que participan en distintas etapas de distribución y comercialización. 

Transporte y venta también están incluidos

La lista contempla además actividades relacionadas con el transporte, distribución, dispensación y expendio de productos que están bajo el control de Arcsa. 

Esto significa que el requisito no se limita únicamente a los establecimientos donde se fabrican los productos.

También se consideran actividades de importación y exportación, además de otras operaciones que se encuentran dentro de las competencias de la Agencia. 

Los establecimientos deben revisar si su actividad está contemplada dentro de las categorías que requieren autorización. 

¿Para qué sirve el permiso de Arcsa?

El permiso permite verificar que los establecimientos sujetos a control sanitario cumplan las condiciones necesarias para funcionar

La actualización busca precisar qué actividades están obligadas a contar con esta autorización para operar en el país.

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