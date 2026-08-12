Arcsa actualiza la lista de negocios que necesitan permiso para funcionar en Ecuador
Desde fábricas hasta servicios de transporte y logística deberán contar con autorización sanitaria. Lista completa de establecimientos.
Arcsa actualiza la lista de establecimientos que requieren permiso de la entidad
Arcsa
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Actualizada:
12 ago 2026 - 10:45
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) actualizó las actividades comerciales que requieren un permiso de funcionamiento para operar en Ecuador.
El trámite aplica a establecimientos relacionados con productos y servicios de uso y consumo humano.
¿Qué establecimientos necesitan el permiso?
El permiso de funcionamiento de Arcsa es un documento que certifica que un establecimiento cumple con las condiciones sanitarias necesarias para desarrollar sus actividades.
La autorización está dirigida a locales que forman parte de la producción y comercialización de productos destinados al consumo o uso de las personas.
La actualización contempla establecimientos que realizan actividades de producción, fabricación y elaboración, así como aquellos dedicados al acondicionamiento y almacenamiento de productos.
También están incluidos negocios que participan en distintas etapas de distribución y comercialización.
Transporte y venta también están incluidos
La lista contempla además actividades relacionadas con el transporte, distribución, dispensación y expendio de productos que están bajo el control de Arcsa.
Esto significa que el requisito no se limita únicamente a los establecimientos donde se fabrican los productos.
También se consideran actividades de importación y exportación, además de otras operaciones que se encuentran dentro de las competencias de la Agencia.
Los establecimientos deben revisar si su actividad está contemplada dentro de las categorías que requieren autorización.
¿Para qué sirve el permiso de Arcsa?
El permiso permite verificar que los establecimientos sujetos a control sanitario cumplan las condiciones necesarias para funcionar.
La actualización busca precisar qué actividades están obligadas a contar con esta autorización para operar en el país.
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