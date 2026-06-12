Tiburón ataca a turista en Galápagos

Una mujer resultó herida tras el ataque de un tiburón en Galápagos.

Una mujer fue atacada por un tiburón en la Isla Santa Fe, en Galápagos, según se difundió este viernes 12 de junio de 2026.

La mujer resultó con una herida en su pierna y fue rescatada en la costa y trasladada en una ambulancia hacia Santa Cruz.

El incidente ocurrió la tarde del jueves mientras la turista realizaba actividades de esnórquel en una zona habitualmente frecuentada por lobos marinos, tortugas, rayas y tiburones de arrecife.

Tras la alerta de la turista extranjera, guías y personas que se encontraban en el sector la rescataron y trasladaron vía marítima hacia Puerto Ayora.

El ataque del tiburón motivó la evacuación de las personas que se encontraban en el sitio.

Suspensión de actividades turísticas en Santa Fe

La Dirección del Parque Nacional Galápagos dispuso la suspensión temporal de las actividades de esnórquel en la bahía de Santa Fe.

La suspensión estará vigente hasta nuevo aviso. Mientras tanto, se realizarán evaluaciones técnicas para tomar medidas de seguridad para turistas y conservación de los ecosistemas.