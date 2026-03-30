¡Tragedia en la cancha! Portero muere al recibir balonazo en el pecho

La tragedia se instaló en un partido de fútbol informal en Turquía. Un portero recibió un fuerte impacto con el balón en el pecho y falleció en el terreno de juego.

El hecho quedó grabado la tarde del jueves 26 de marzo por las cámaras de seguridad de una cancha ubicada en el municipio Onikisubat, en la provincias de Kahramanmaras.

Las imagenes que se difundieron en redes sociales muestran el momento exacto en que un jugador realiza un remate con potencia que impacta en el pecho del arquero a una distancia aproximada de seis metros.

Kahramanmaraş'ta halı sahada göğsüne çarpan top sonrası kalbi duran 45 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti. pic.twitter.com/25a8xyheDs — İşçi Haber (@iscihaber) March 27, 2026

Un balonazo que ocasionó un paro cardiorespiratorio

Tras el balonazo el juego parecía continuar con normalidad, pero segundos después el portero intenta seguir la jugada pero tambalea y se desploma sobre el césped artificial.

Los jugadores en cancha se percataron rápidamente y se acercaron al portero y pidieron ayuda.

Personal de primeros auxilios de la cancha deportiva ingresaron al terreno de juego para realizar maniobras de reanimación.