Sercop abre curso gratuito sobre contratación pública: así puedes inscribirte
El Servicio Nacional de Contratación Pública anunció un nuevo programa de formación virtual y gratuita en Ecuador.
Curso dirigido a ciudadanos, proveedores y funcionarios públicos de todo el país.
Sercop
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Actualizado:
26 may 2026 - 12:22
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) anunció una capacitación gratuita en contratación pública para ciudadanos en Ecuador.
El programa busca fortalecer conocimientos sobre procesos de compras públicas y estará disponible para:
- Proveedores
- Funcionarios públicos
- Profesionales
- Academia / docentes
- Ciudadanía en general
Inscripciones desde el 26 de mayo
Las postulaciones estarán habilitadas del 26 al 31 de mayo a través de la página oficial del Sercop. La formación se desarrollará completamente en modalidad virtual.
Los interesados podrán inscribirse en la página oficial del organismo o dando clic en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN
Temas que abordará el programa
La capacitación incluirá contenidos relacionados con términos de referencia, especificaciones técnicas y gestión de procesos de contratación pública.
También se abordarán temas como subasta inversa electrónica, consultorías, licitaciones, administración de contratos y órdenes de compra.
Seis módulos independientes
El programa estará conformado por seis módulos que podrán aprobarse de manera individual.
Los participantes que completen y aprueben todos los módulos recibirán un certificado avalado por el Sercop equivalente a 120 horas académicas.
La iniciativa está dirigida a diferentes actores vinculados con el sistema nacional de contratación pública y personas interesadas en conocer el funcionamiento de estos procesos.
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