Sercop abre curso gratuito sobre contratación pública: así puedes inscribirte

Curso dirigido a ciudadanos, proveedores y funcionarios públicos de todo el país.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) anunció una capacitación gratuita en contratación pública para ciudadanos en Ecuador.

El programa busca fortalecer conocimientos sobre procesos de compras públicas y estará disponible para:

Proveedores

Funcionarios públicos

Profesionales

Academia / docentes

Ciudadanía en general

Inscripciones desde el 26 de mayo

Las postulaciones estarán habilitadas del 26 al 31 de mayo a través de la página oficial del Sercop. La formación se desarrollará completamente en modalidad virtual.

Los interesados podrán inscribirse en la página oficial del organismo o dando clic en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN

Temas que abordará el programa

La capacitación incluirá contenidos relacionados con términos de referencia, especificaciones técnicas y gestión de procesos de contratación pública.

También se abordarán temas como subasta inversa electrónica, consultorías, licitaciones, administración de contratos y órdenes de compra.

Seis módulos independientes

El programa estará conformado por seis módulos que podrán aprobarse de manera individual.

Los participantes que completen y aprueben todos los módulos recibirán un certificado avalado por el Sercop equivalente a 120 horas académicas.

La iniciativa está dirigida a diferentes actores vinculados con el sistema nacional de contratación pública y personas interesadas en conocer el funcionamiento de estos procesos.