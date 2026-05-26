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Ecuador

Sercop abre curso gratuito sobre contratación pública: así puedes inscribirte

El Servicio Nacional de Contratación Pública anunció un nuevo programa de formación virtual y gratuita en Ecuador.

Curso dirigido a ciudadanos, proveedores y funcionarios públicos de todo el país.

Sercop

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

26 may 2026 - 12:22

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El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) anunció una capacitación gratuita en contratación pública para ciudadanos en Ecuador. 

El programa busca fortalecer conocimientos sobre procesos de compras públicas y estará disponible para:

  • Proveedores
  • Funcionarios públicos
  •  Profesionales
  • Academia / docentes
  • Ciudadanía en general

Inscripciones desde el 26 de mayo

Las postulaciones estarán habilitadas del 26 al 31 de mayo a través de la página oficial del Sercop. La formación se desarrollará completamente en modalidad virtual. 

Los interesados podrán inscribirse en la página oficial del organismo o dando clic en el siguiente enlace: INSCRIPCIÓN

Temas que abordará el programa

La capacitación incluirá contenidos relacionados con términos de referencia, especificaciones técnicas y gestión de procesos de contratación pública.

También se abordarán temas como subasta inversa electrónica, consultorías, licitaciones, administración de contratos y órdenes de compra.

Seis módulos independientes

El programa estará conformado por seis módulos que podrán aprobarse de manera individual.

Los participantes que completen y aprueben todos los módulos recibirán un certificado avalado por el Sercop equivalente a 120 horas académicas

La iniciativa está dirigida a diferentes actores vinculados con el sistema nacional de contratación pública y personas interesadas en conocer el funcionamiento de estos procesos.

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