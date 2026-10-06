Punch, el mono que se hizo viral por crecer junto a un peluche, tendrá su propio libro

Punch se hizo conocido en redes sociales por el vínculo que desarrolló con un peluche de orangután durante sus primeros meses de vida.

Punch, el pequeño macaco japonés que conquistó las redes sociales por su historia junto a un peluche de orangután, tendrá ahora su propio libro infantil.

El animal nació el 26 de julio de 2025 en el Jardín Zoológico de Ichikawa, en Japón. Tras ser rechazado por su madre, sus cuidadores asumieron su crianza y le entregaron un peluche de orangután para ayudarlo a desarrollar su capacidad de agarre, una habilidad importante para los macacos.

La imagen de Punch abrazando y permaneciendo junto al juguete llamó la atención de miles de personas y se convirtió en el pequeño primate en un fenómeno en internet.

El macaco japonés tendrá un libro infantil de 48 páginas con fotografías inéditas tomadas por sus cuidadores. Redes Sociales.

Punch ya vive integrado a su manada

Con el paso de los meses, Punch comenzó a desarrollarse y actualmente vive integrado a la manada del zoológico.

Su popularidad traspasó las fronteras de Japón. Por su primer cumpleaños, celebrado en julio de 2026, el macaco recibió más de 2 500 cartas de distintas partes del mundo.

Ahora, su historia dará el salto de las redes sociales a las páginas de un libro.

¿Qué contará el libro de Punch?

La publicación llevará por nombre “Ganbare Punch: historia del crecimiento de un pequeño mono” y tendrá 48 páginas.

El libro incluye fotografías inéditas tomadas por los propios cuidadores del zoológico y material didáctico para que los lectores conozcan más sobre los macacos japoneses.

La obra será publicada por la editorial Gakken y su lanzamiento oficial en Japón está previsto para el 26 de noviembre de 2026, con la colaboración del Jardín Zoológico de Ichikawa.

Parte de las ventas tendrá un fin educativo

La historia de Punch también tendrá un componente de apoyo al zoológico y a la comunidad local.

Un porcentaje de las ganancias obtenidas por la venta del libro será destinado al mantenimiento del zoológico ya la municipalidad de Ichikawa. Además, varios ejemplares serán entregados a bibliotecas escolares de la ciudad.

De esta manera, el pequeño mono que se hizo conocido por aferrarse a un peluche tendrá ahora una nueva forma de contar su historia, esta vez en un libro dirigido especialmente al público infantil.