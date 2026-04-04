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Show de drones en Belfast: Así luce la silueta del Titanic en el cielo

La ciudad irlandesa conmemoró el aniversario de la partida del Titanic con un espectáculo aéreo de 1000 drones sincronizados.

Recreación a escala 1:1 del Titanic saliendo de los muelles de Belfast utilizando 1000 drones

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Autor

Tamara Lopez

Actualizada:

04 abr 2026 - 10:25

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La ciudad de Belfast fue escenario de un espectáculo aéreo que recreó la silueta del RMS Titanic utilizando 950 drones

El evento se realizó como parte de la conmemoración del aniversario de la partida del emblemático barco, conocido como el “insumergible”.

Tecnología al servicio de la memoria  

Durante la presentación, los drones se sincronizaron para formar distintas figuras en el cielo nocturno, destacando la imagen del Titanic en movimiento. 

El show combinó luces, precisión y tecnología, generando un impacto visual que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Un vínculo histórico con la ciudad  

Belfast tiene una conexión directa con el Titanic, ya que el barco fue construido en sus astilleros a inicios del siglo XX. 

Por ello, la ciudad suele realizar eventos conmemorativos que recuerdan su historia y relevancia en la ingeniería naval.

Las imágenes del espectáculo han generado miles de reacciones, con usuarios que destacan la magnitud del show y la forma en que se rinde homenaje a uno de los barcos más icónicos de la historia.  

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