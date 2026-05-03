León XIV recibirá a Marco Rubio en el Vaticano tras su choque con Trump

El papa León XIV recibirá este jueves en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un encuentro estratégico que busca apuntalar la relación entre Washington y la Santa Sede tras un periodo de marcada fricción diplomática.

Esta reunión, adelantada por medios italianos, adquiere una relevancia particular al producirse apenas un mes después de que el pontífice y el presidente Donald Trump mantuvieran un duro intercambio público de declaraciones motivado por la postura bélica de Estados Unidos en el conflicto con Irán.

El jefe de la diplomacia norteamericana viajará a Roma con el objetivo de aliviar las tensiones y encontrar puntos de encuentro con el primer papa estadounidense de la historia, quien ha mantenido una postura crítica hacia las políticas de la administración republicana incluso desde antes de ser elegido hace un año.

Antecedentes del conflicto: Irán y el "mensaje de paz"

El origen del reciente desencuentro se remonta al pasado 7 de abril, cuando León XIV calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de acabar con "toda una civilización" en el marco de la guerra contra Teherán, provocando que el mandatario respondiera tildando al pontífice de "débil" y "pésimo en política exterior".

Ante estos ataques, el papa zanjó la polémica una semana después durante su viaje a África, asegurando que no teme a la administración Trump ni tiene interés en entrar en debates políticos, ya que la misión de la Iglesia es actuar como "constructores de paz" y predicar el mensaje del Evangelio por encima de las perspectivas de política exterior.