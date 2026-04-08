Ataque en Tailandia: Mujer lanza aceite hirviendo a compañera de trabajo

Un aviso de seguridad bastó para que todo explotara y terminara recibiendo aceite hirviendo de una freidora.

Un violento hecho ocurrió en la zona de comidas de un centro comercial en Tailandia, donde una mujer atacó a su compañera de trabajo lanzándole aceite hirviendo tras una discusión.

El incidente quedó registrado en cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Víctima con graves quemaduras

La joven afectada, de 19 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo, incluyendo espalda, brazos y torso.

Fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital, donde permanece bajo cuidados médicos.

Detención de la agresora

La presunta responsable, identificada como una mujer de 32 años, intentó huir tras el ataque, pero fue retenida por personas que se encontraban en el lugar hasta la llegada de la policía.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Posible motivo del ataque

Según versiones preliminares, la agresión habría ocurrido luego de una discusión relacionada con el uso de una freidora, aunque este motivo no ha sido confirmado oficialmente.

El caso ha generado rechazo en redes sociales, donde usuarios cuestionan el nivel de violencia en entornos laborales y la falta de control ante conflictos cotidianos.