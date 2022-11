Thalía desmiente polémicas declaraciones sobre Shakira

Thalía se vio involucrada en una fuerte polémica en redes sociales tras supuestamente haber emitido una serie de declaraciones en las que llamaba a Shakira «patética» y «dramática» por tratar «dar lástima» con su nuevo éxito ‘Monotonía’.

Las supuestas declaraciones generaron una ola de críticas contra la artista mexicana, incluso varias celebridades opinaron sobre el tema.

«La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere», fueron las palabras que en su momento habría emitido la protagonista de Marimar durante una transmisión en vivo.

Sin embargo, hasta la fecha, no existe prueba de esa transmisión ni de sus supuestas declaraciones., pero los seguidores de las cantantes se enfrentaron en redes sociales.

‘UNA PERSONA CON MUCHA LUZ’

Ante ello, Acoustyle, la oficina de prensa de la actriz, aclaró lo que en realidad sucedió. Poniendo fin a los constantes ataques contra Thalía.

Mediante un comunicado de prensa se desmintió que ella haya hablado peyorativamente sobre Shakira, inclusive recalcaron que mantienen una amistad desde hace años.

«Confirmamos que nuestra clienta (Thalía) no ha hecho transmisiones en vivo en ninguna plataforma desde febrero de 2022 y mucho menos ha realizado declaraciones de connotación negativa a la intérprete colombiana con quién mantiene una amistad de años», enfatiza.

En el comunicado también se enfatiza que Thalía es reconocida a nivel internacional por ser «una persona con mucha luz y positiva», por lo que sus supuestas declaraciones no van de acuerdo a su forma de ser.

Finalmente, se detalla que el «rumor totalmente falso y sin fundamento alguno» surgió en un canal de YouTube.

Comunicado que envió la oficina de prensa de Thalía (Twitter: @ShakiraRock3)

