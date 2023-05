La «Generación Z» se relaciona «completamente» diferente, según Tinder

Tinder, la aplicación de citas más descargada del mundo, ha revelado que la «Generación Z» ha roto «completamente» con la manera de relacionarse románticamente. La Generación Z es la que incluye a las personas que nacieron entre finales de los 90 y principios del 2000.

El informe «Future of dating 2023» de Tinder asegura que un 75% de 4 000 jóvenes encuestados cree «estar desafiando las normas que le fueron impuestas sobre las relaciones y citas». Desde 2022, la aplicación de citas ya luchaba por atraer a usuarios más jóvenes.

La «Gen Z» son nativos digitales y usan las aplicaciones de citas en su ámbito personal. Sin embargo, el Financial Times dice que en los últimos años y sobre todo, después de la pandemia,que los solteros de esta generación prefieren nuevos servicios para ligar en línea.

¿Qué se prioriza ahora?

El informe de Tindewr dice que los usuarios de la Generación Z priorizan aspectos que otros usuarios no. Estos son, por ejemplo, la autenticidad, el respeto, la apertura de mente y la honestidad. Según Tinder, a la hora de comenzar una relación se prioriza, por encima del aspecto físico, a esta clase de valores.

Además, temas como la salud mental y el bienestar personal han pasado también a un primer plano en el terreno emocional, dice Melissa Hobley, directora de marketing de la compañía a nivel global.

Otro sondeo realizado por la consultora Mckinsey&Company en 2022 afirmaba que el 25 % de los encuestados de la Generación Z dijo sentirse «más angustiado emocionalmente». Ese porcentaje representa casi el doble de los niveles registrados en las generaciones anteriores. Según Tinder, el resultado evidencia la importancia que estos jóvenes otorgan a la búsqueda de relaciones «sanas» y «transparentes».

El informe señala que en la ‘Gen Z’ se ha perdido el concepto del «sexo casual» y de las relaciones esporádicas, sin un objetivo concreto. Ahora, los jóvenes se enfocan, sobre todo, en buscar «compañía» y «amistad» para desarrollar un «vínculo afectivo», dice el documento.

Otros hallazgos de Tinder

Además, Tinder dice que la Generación Z ya no solo está preocupada por el «quién», sino también el «cómo y en qué condiciones» se realizan las citas. Según el informe, un 72% de jóvenes afirma que no bebe alcohol o solo lo hace ocasionalmente durante los encuentros. Aseguran que no necesita «desinhibirse» y apoyan las «citas sobrias».

En este mismo sentido, otro estudio publicado por el «International Journal of Drug Policy» confirma que en los últimos 20 años el nivel de consumo de bebidas alcohólicas ha decrecido en la mayoría de países de altos ingresos. Esto se debería, dice la investigación, a la concientización en temas de salud mental, salud física y de adicciones.

Paul C. Bronson, experto global de Tinder, le dijo a EFE que las aplicaciones han abierto un nuevo mundo a la hora de relacionarnos, al ser posible «salir de tu círculo y salir con gente de diferentes edades, etnias, nacionalidades».

Estas tecnologías, agregó, han abierto un abanico de posibilidades que las nuevas generaciones están explorando. «Los jóvenes buscan lo mismo en el amor que las generaciones anteriores, una conexión sincera, lo único que ha cambiado ha sido el medio«, sentenció.

Fuente: Agencia EFE