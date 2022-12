Trabajadores de Hacienda La Clementina, en la provincia de Los Ríos, rechazan que el Servicio de Rentas Internas (SRI) haya pagado 6 millones de dólares a los exadministradores de la propiedad, que fue incautada en 2013 al empresario ecuatoriano Álvaro Noboa.

En 2013, el expresidente de la República, Rafael Correa, les aseguró a los trabajadores que eran los dueños de la hacienda bananera más grande del país. Sin embargo, esto no sucedió e incluso sus derechos están siendo vulnerados, pues no reciben sus sueldos y atención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) porque sus aportaciones están en mora.

La Clementina se encuentra en poder de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para intentar recuperar el préstamo de 80 millones de dólares. Deuda que los trabajadores no pudieron pagar pese a que se realizaron al menos tres negociaciones de la deuda.

El problema con la hacienda inició cuando Cooproclem, la cooperativa conformada por algunos trabajadores y un administrador externo, empezó a administrarla la bananera. A partir de entonces se reportaron pérdidas y no se pagó el crédito, sueldos y aportaciones.

Y en mayo de 2022, la polémica creció cuando el SRI pagó a través de notas de crédito 6.8 millones de dólares al cuestionado exadministrador de la hacienda, Koval Management S. A., como parte de una indemnización ordenada por un tribunal.

Millonaria indemnización a los ex administradores de la Clementina.



Los ex administradores, q no pagaron el credito con la CFN, ahora reciben cerca de $ 7 millones de indemnizacion por parte del SRI.



Un fallo judicial ordenó el pago a favor de KOVAL MANAGEMNET.@teleamazonasec pic.twitter.com/bnxvySBh85