Actualizado 21:55

Redacción Teleamazonas.com |

¡Un largometraje dedicado a las Islas Galápagos! La plataforma de streaming Disney+ estrenará ‘Sea Lions of the Galapagos’ el 22 de abril de 2025, cuando se conmemora el Día de la Tierra. Este martes 1 de abril de 2025 se lanzó el tráiler oficial.

La producción de la cadena internacional, a través de Disney Conservation Fund, busca conectar a más de 1500 jóvenes con la belleza de las Galápagos e inspirar acciones para reducir los plásticos en los océanos en beneficio de la vida marina, como los leones marinos.

En idioma inglés y con la narración de Brendan Fraser, ganador del Oscar 2023 a Mejor Actor, esta producción promete belleza y encanto en cada escena. Fue grabada en las Islas Galápagos, de Ecuador.

La historia de Leo llevará a la audiencia por un viaje mágico, lleno de color y naturaleza única en el mundo. Partiendo de la separación de la madre y el cachorro en busca de su propio hogar.

Los leones marinos machos deben luchar por conseguir un buen lugar, y solo los más fuertes triunfarán. Así, Leo avanza con su vida entre nuevas y exóticas amistades, junto con tardes al sol y sesiones de pesca.

‘Sea Lions of the Galapagos’ está dirigida por Wilson, codirigida por Keith Scholey y producida por Wilson, Scholey y Roy Conli. La aventura cuenta con música de la compositora Raphaelle Thibaut.

Además, la fotografía está a cargo de Guillermo Navarro, ganador del Oscar por la exitosa película ‘El laberinto del Fauno’.

El mismo día se estrenará “Guardians of the Galápagos”, también de Disneynature, que es un viaje tras cámaras de la producción de “Sea Lions of the Galápagos”.

Esta producción busca mostrar el trabajo detrás de la película, pero también la belleza de las ‘Islas encantadas’ que inspiró la historia.

«El equipo de Disneynature lucha contra el mareo, el calor abrasador y las condiciones extremas de buceo«, detalló Disney+.

Asimismo, añadió que «los desafíos globales amenazan al archipiélago, incluyendo especies invasoras, contaminación, pesca ilegal y los fenómenos cada vez más frecuentes de El Niño».

En este film se evidenciará el trabajo de los «verdaderos guardianes de las Galápagos», que son quienes apoyan campañas ambientales. limpian las playas, restauran corales y ayudan a los niños locales a disfrutar este paraíso.

El fil es dirigido por Filer y producida por Filer, Keith Scholey, Hugh Wilson y Roy Conli.

