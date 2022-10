La tragedia se suscitó en Ceará, estado de Brasil. Un hombre de 39 años, identificado como Sergio Murilo de Lima Santana, falleció después de caer de una tirolesa, una atracción diseñada para turistas y por la cual descendía, el pasado 10 de octubre. Lo más impactante es que el hecho quedó grabado en video.

Medios locales aseguran que, mientras Murilo estaba a medio camino por la tirolesa, toda la estructura de repente se derrumbó. En el otro extremo lo esperaba su esposa, quien había usado la tirolesa momentos antes.

Tanto Murilo como su pareja decidieron grabar su paso por la tirolesa. En los dos videos se muestran momentos de tensión cuando las vigas empiezan a desprenderse y el turista cae violentamente contra la arena.

O turista Sérgio Murilo Lima, de 39 anos, filmou a queda da tirolesa que o levou à sua morte, na praia de Canoa Quebrada, no estado do Ceará. O acidente ocorreu no dia 10 de outubro, após a viga de sustentação do equipamento romper durante um passeio pelas dunas da praia. pic.twitter.com/KNv7uZet3l