UFC 314: Horarios, dónde ver y detalles de la cartelera

Redacción Teleamazonas.com |

El UFC 314 llega este sábado 12 de abril de 2025 al Kaseya Center de Miami, Florida. Este evento pay-per-view (pague por ver) de la UFC, el cuarto en visitar Miami desde UFC 299 en 2024, trae una cartelera estelar encabezada por una pelea por el título vacante de peso pluma y un emocionante co-evento en peso ligero.

El plato fuerte de UFC 314 es la pelea por el título vacante de peso pluma entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes. Volkanovski, excampeón de la división, busca recuperar el cinturón que perdió ante Ilia Topuria, quien dejó vacante el título tras subir a peso ligero. Por su parte, Lopes, llega con una racha de cinco victorias consecutivas y está listo para coronarse en su primera oportunidad titular.

En el co-evento estelar, el veterano Michael Chandler, ex retador al título y tres veces campeón de Bellator, se enfrenta a la estrella en ascenso Paddy Pimblett en un combate de peso ligero pactado a cinco asaltos.

