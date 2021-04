Un anuncio a través de redes sociales confirmó este jueves que el delantero Zlatan Ibrahimović se quedará en el club AC Milan durante un año más. El sueco renovó contrato con el equipo italiano hasta el 2022, periodo en el que buscaría el regreso a la ‘Champions’.

A pesar de su edad (40 años en octubre) Ibrahimovic se mantiene en un buen estado físico y es consciente de que puede seguir más tiempo en la élite del fútbol. Con la camiseta del AC Milan, el club con el que más ha jugado en Italia, ha marcado un total de 84 goles en 130 partidos jugados.

"Sono molto felice, questa è casa mia": le prime parole di @Ibra_official dopo il rinnovo 🔴⚫

Zlatan’s first comments on his renewal: “I’m very happy, this is my home” 🔴⚫ #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/qrIvvTjig9