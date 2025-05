Actualizado 18:45

Universidad Católica logró una victoria clave 3-1 ante Cerro Largo por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana este miércoles 7 de mayo del 2025. El equipo ecuatoriano logró los tres puntos en su partido como visitante ante Cerro Largo en partido jugado en el estadio Centenario de Montevideo.

Con goles de Byron Palacios, a los 20 minutos, y del delantero panameño Ismael Díaz, a los 31 y a los 87 minutos, el Trencito sorprendió de entrada a su rival con los dos tantos. El volumen de fútbol ofensivo se reflejó en el marcador. El descuento de los locales llegó con autoría de Maximiliano Nahuell.

Con el resultado, Católica está a un paso de la clasificación. En la siguiente fecha, Católica visitará a Defensa y Justicia el miércoles 14 de mayo, en Buenos Aires, por la penúltima fecha de la fase de grupos. Con un empate, el ‘Trencito azul’ asegurará el primer puesto y la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Diego Martínez fue ordenado y supo jugar de manera inteligente. Sacarle los seis puntos fue fundamental para que el equipo camaratta se encamine de la mejor manera para el título.

