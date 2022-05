No es una serie animada para niños, eso se debe tener claro antes de ver el primer vistazo a la nueva producción del universo de ‘Scooby Doo’, protagonizada por el personaje Velma Dinkley. La famosa investigadora que integró la pandilla de ‘Mystery Inc.‘ tendrá un spin-off en el que se contará una peculiar historia de origen.

Velma contará con la voz de Mindy Kaling, conocida entre otras producciones por ser Kelly Kapoor en la recordada serie ‘The Office’. La animación, programada para 10 episodios iniciales, tendrá cierta dosis de violencia e imágenes no aptas para niños.

Recientemente, la revista Variety filtró una fotografía que se captó durante la presentación oficial de HBO Max, plataforma en la que se estrenará la serie. En ella se observa a la joven Velma y otras chicas mirar aterrorizadas hacia un cuerpo sin vida de lo que parece ser, una adolescente.

Mindy Kaling shares a first look at HBO Max's #Velma, her upcoming "Scooby-Doo" spinoff aimed at adult audiences. https://t.co/tFGsadbjCu pic.twitter.com/oa2giwNy0N — Variety (@Variety) May 18, 2022

“Espero que hayan notado que mi Velma es de surasiática”, indicó Kaling durante el evento celebrado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. “Si la gente se asusta por eso, no me importa”, añadió en referencia al color de piel que tendrá Velma.

Sin anunciar una fecha de estreno, HBO también presentó otros títulos animados de que llegarán a su plataforma de streaming. Habrá un reboot del clásico animado ‘Clone High’, una serie con el comediante Pete Davidson titulada ‘Fired on Mars’ y una tercera temporada de Harley Quinn. Además se trabaja en proyectos como ‘The Prince’, ‘Santa Inc.’, ‘10 Year Old Tom’, y The Boondocks.

Fuente | La Tercera/Variety