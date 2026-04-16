Conmoción en Atuntaqui: Hallan sin vida a bebé desaparecida y detienen a su mamá y padrastro

Una bebé de un año fue hallada sin vida y en estado de descomposición.

Una bebé de un año, reportada como desaparecida, fue hallada sin vida en Atuntaqui, provincia de Imbabura, este jueves 16 de abril de 2026.

La madre y el padrastro de la menor fueron detenidos como sospechosos de la muerte. El cuerpo de la bebé fue hallado en estado de descomposición, pues fue reportada como desaparecida el 9 de abril pasado.

De acuerdo con la Policía, la bebé fue encontrada envuelta en cobijas cuando se levantó su cadáver alrededor de la 01:00 de este jueves.

La menor fue hallada a 100 kilómetros del lugar en el que supuestamente desapareció, en el cantón Montúfar, provincia del Carchi, según el reporte levantado por ese caso.

La madre Ana N., y Jordan A., el padrastro de la criatura fueron detenidos por las autoridades, quienes detallaron que ambos son de nacionalidad colombiana. La Fiscalía informó que ambos recibieron prisión preventiva y son señalados por el delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte.

Hay conmoción en Imbabura, y en todo el Ecuador, por este caso, ya que ocurre apenas dos días depués del reporte de muerte violenta de una niña de tres años en Ibarra.

La madre y su conviviente fueron detenidos por ese caso y un juez ordenó prisión preventiva mientras se investiga este hecho execrable.