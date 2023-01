La Secretaría de la Política Pública Anticorrupción tenía por función la prevención y no el estudio de los casos. Así lo aseguró este jueves 26 de enero del 2023 su extitular, Luis Verdesoto, en las entrevistas del noticiero 24 Horas de Teleamazonas.

Las declaraciones las dio luego de renunciar a esa institución. Además presentó al presidente Guillermo Lasso el informe relacionado con la presunta red de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico. En él detalla el posible modus operandi de las estatales.

En todos los países donde existen organismos la Secretaría, no se puede saber cuándo se logra que un acontecimiento de corrupción ocurra o no, dijo Verdesoto. «Pueden estar ocurriendo muchísimos, pero lo que hay que hacer es crear la capacidad suficiente en la organización pública para evitarlo. Qué es lo que se evita es algo que no se puede contabilizar».

Durante ocho meses, Verdesoto dijo que la Secretaría Anticorrupción recibió 30 denuncias de diversos casos. Asegura que no tenían relación con las actuales denuncias sino con casos muy puntuales de contratos. Los 30 fueron derivados a las instancias que correspondía porque ya estaban en procesos jurídicos, señaló.

Verdesoto. asegura que el Presidente le pidió que saliera del campo de la prevención y se dedique a dos cosas importantes. La primera fue que estudiara el caso denunciado. Después cambió una parte del estatuto de la Secretaría, que consistía en salir del área de la prevención y entrar sobre los directorios.

‘Me devolvió tres veces la renuncia y tres veces insistí en ella’

El exsecretario Anticorrupción dijo que Lasso le devolvió tres veces la denuncia que le presentó. Asegura que era evidente que había incomodidad, una vez que se conocía el informe. «El Presidente me pidió que reflexionara sobre lo que significaba entregar este informe al público y que sea mal utilizado por los medios de comunicación».

Sobre la posible corrupción en las empresas estratégicas, Verdesoto dice que no puede aseverar lo que no ha sido probado porque no es un juez. «Yo entregué pistas e hipótesis, que es una elucubración sobre de datos de la realidad que permiten prever la ocurrencia o no de un acontecimiento».

Las pistas, dijo, apuntan a corrupción y son una hoja de ruta. Además aseguró que existen dos hipótesis, tanto de corrupción aislada como dentro del Gobierno. «Aquí hay que verla ruta de la contratación y luego la del dinero.

