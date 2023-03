Con la voz entrecortada, aún asustado. Un conductor que fue víctima de secuestro en Quito, contó a Teleamazonas los momentos de terror que vivió la noche del miércoles 1 de marzo de 2023.

El ciudadano, quien realiza servicio de taxi, manifestó que, recibió una solicitud de carrera desde la calle Libertadores, hacia el terminal de Quitumbe, en el sur de la capital.

Él revisó el historial del solicitante y aceptó el recorrido. Al llegar al lugar encontró a un hombre con el celular en la mano, era quien esperaba la carrera. Al no ver ninguna novedad quitó los seguros del vehículo y fue ahí cuando comenzó su pesadilla.

La víctima recuerda que, el hombre se subió y de inmediato sacó un arma. “Yo intenté reaccionar, coger el arma y el tipo me disparó”, afortunadamente la bala no lo impactó. Otro hombre apareció en el lugar y decía que lo mate (al conductor).

“El de camiseta roja ratificaba que me mate porque yo ya les vi la cara. Ahí fue cuando me puso el pistola en la cabeza, le martillo como tres veces y no salió la bala”, relató. Su voz se quiebra “afortunadamente puedo estar contando”.

“Luego me cambiaron a otro vehículo, me dejaron amarrado”, en ese lugar, dice la víctima, permaneció alrededor de 20 minutos, cuando escuchó que un vehículo se acercaba, se trataba de un patrullero.

“El momento que pasaba el patrullero yo escucho el motor y comienzo a hacer bulla dentro de la cajuela. Yo golpeaba desesperado adentro y no me escuchaban”. Las lágrimas son incontenibles en medio del testimonio. “El rato que la policía abrió la cajuela, me encontraron ahí. Lo único que se me vino a la cabeza es pararme y abrazarle al señor policía y agradecerle”, finaliza.

Acciones de la policía

El teniente Juan Chacón informó que, tras notas la actitud sospechosa de los hombres que se encontraban a bordo de un vehículo en el sector de la Libertad, activaron un operativo con el cual lograron la detención de cinco personas.

Al revisar el vehículo encontraron al hombre en la cajuela y maniatado. Uno de los sospechosos intentó escapar del sitio, pero los uniformados lograron inmovilizarlo.

Chacón dijo que, los detenidos registran antecedentes por robo, extorsión y asalto. “Se trata una organización delictiva que estaba operando en diferentes sectores de la ciudad”. Recalcó que los detenidos, cuatro hombres y una mujer, serán puestos a órdenes de las autoridades.

Entre las evidencias la policía encontró un cuchillo, celulares y otros objetos cortopunzantes con los cuales los sospechosos intimidaban a sus víctimas. Además, recuperaron dos vehículos.

