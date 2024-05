Cerca de 90 celulares, la mayoría reportados como robados o de dudosa procedencia, fueron decomisados en un mega operativo ejecutado en el Centro Comercial Montúfar, en el centro de Quito. Este hecho se conoció este miércoles 22 de mayo del 2024.

Estos teléfonos de alta gama, que fueron incautados, podrán ser recuperados por sus propietarios. Así lo informó Germán León, jefe del Distrito Manuela Sáenz.

León explicó que los afectados solo deben acercarse con la denuncia del robo del dispositivo a las bodegas de la Policía Judicial para que les devuelvan sus celulares sustraídos.

La intervención en el C.C. Montúfar se dio luego de que la Policía recibiera denuncias de víctimas de robos de celulares, quienes aseguraron que sus teléfonos fueron ubicados en ese centro comercial.

León explicó que decenas de celulares de alta gama fueron decomisados durante este mega operativo ejecutado junto con el Servicio de Rentas Internas, personal de Aduanas y miembros de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Además, fueron clausurados 19 locales comerciales en el C.C. Montúfar por diferentes motivos. Pablo Soria, coordinador de Operativos de la AMC, explicó que había establecimientos que no tenían el permiso de funcionamiento y otros tenían licencias caducadas.

Durante el operativo, hubo locales que permanecieron cerrados, por una posible filtración de las acciones que emprenderían los policías y entes de control. Sin embargo, hubo negocios que sí permanecieron abiertos.

Los comerciantes que no cerraron aseguran que no tienen nada que ocultar. El comerciante Freddy Valencia dijo que no tiene por qué cerrar su local, pues tiene todos los papeles en regla y puede justificar la procedencia de los celulares. «Tengo facturas de los teléfonos, son celulares nuevos los que vendo», indicó Valencia.

Las autoridades también decomisaron ropa y joyas, cuya procedencia no pudo ser justificada. La Policía también hizo un llamado a las personas a no comprar artículos de dudosa procedencia. La institución asegura que el dinero que se obtiene de la venta de objetos robados sirve para financiar otros delitos.

