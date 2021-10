VIDEO: Niña y sus padres sobreviven a balacera y choque

Una pequeña niña y sus padres sobrevivieron a un choque y tiroteo en West Garfield Park donde un vehículo se estrelló contra un edificio en Chicago.

En un video de vigilancia captado antes de la 1 p.m. (tiempo local) mostró que el choque ocurrió en las avenidas Chicago y Kedzie.

Steven Graves de CBS 2 informó que los trabajadores de un Popeye’s cercano fueron quienes llamaron al 911.

WATCH: Little girl survives a crash and shooting after someone fired into a car she was riding in with a man and woman.



At the end of video, you see a man limping and the girl being carried into a nearby Popeyes where a worker called police. @cbschicago pic.twitter.com/r85BtKvGBk