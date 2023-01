Divulgan video de mortal paliza de la policía a Tyre Nichols en EE.UU.

La ciudad estadounidense de Memphis divulgó el 27 de enero del 2023 el video de la paliza de policías en la que murió un hombre negro de 29 años, lo que provocó protestas contra la brutalidad policial.

Cinco oficiales de policía, también negros, fueron imputados con cargos de asesinato en segundo grado por la paliza a Tyre Nichols, quien murió en un hospital el 10 de enero, tres días después de ser detenido bajo sospecha de conducción imprudente.

El material en video de las cámaras instaladas en el cuerpo de los policías muestra a un grupo de oficiales que detiene a Nichols. Primero lo intenta derribar usando una pistola inmovilizadora Taser y luego persiguiéndolo mientras escapa.

En los siguientes segmentos del material, que dura una hora en total y ofrece audio solo en algunas partes, se ve a Nichols llorando por su madre y gimiendo mientras los policías lo golpean repetidamente.

ADVERTENCIA Imágenes sensibles

Officials have released video of Tyre Nichols’ violent arrest by Memphis police. Nichols died three days after this encounter. This video is a combination of clips from each of the four videos released today. Viewer discretion is advised. https://t.co/cYOH3V3Mo6 pic.twitter.com/oTLMAYovaF

Tras las difusión de la paliza, el presidente Joe Biden dijo estar «indignado y profundamente dolido». Biden advirtió que el video «indignará a Estados Unidos» y pidió mantener la calma

«Quienes buscan justicia no deberían recurrir a la violencia ni a la destrucción», añadió.

My heart goes out to Tyre Nichols’ family and to Americans in Memphis and across the country who are grieving this tremendously painful loss. There are no words to describe the heartbreak and grief of losing a beloved child and young father.⁰⁰Here’s my full statement. pic.twitter.com/ghROhSGtao