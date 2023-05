Vin Diesel dijo que la nueva entrega de Fast & Furious es ‘un milagro’

El actor Vin Diesel, protagonista de Fast & Furious, destacó el «milagro de haber rodado el décimo capitulo de la saga» y presumió del equipo cinematográfico de «Fast X», la penúltima entrega de la famosa saga de acción que se presentó este viernes 12 de mayo de 2023 en la capital italiana.

«Cuando fuimos a grabar la película, desde el primer día y cada día en el set, nos recordábamos que era un milagro estar rodando un décimo capitulo de la franquicia. He vivido momentos increíbles a lo largo de la saga, especialmente gracias al reparto más increíble de la historia», reconoció Diesel.

«Fast X» es la décima película de la saga «Fast & Furious», que desde el debut en 2001 se ha confirmado como una de las más rentables de Hollywood, con filmes, series televisivas e incluso videojuegos derivados.

Se trata de la penúltima entrega de la trama principal, tal y como anunció Vin Diesel, su eterno protagonista, quien prometió que el final definitivo llegaría con la undécima cinta en 2025.

«Todo lo que hacemos en esta película es invitarles a dar un paseo con nosotros hasta el atardecer, es una saga de 23 años y nos encontramos en el momento de dar un plácido adiós», aseguró la actriz Michelle Rodriguez, quien interpreta a la veterinaria, uno de los personajes más queridos de la saga.

Sin embargo, el hecho de que se acerque la despedida no ha impedido que se sumen fichajes estelares como el estadounidense Jason Momoa y la puertorriqueña Rita Moreno, quien, a sus 91 años, ha dado el salto al cine de acción como la matriarca de la familia Toretto.

Ambos debutantes encarnan a personajes clave para la trama: Moreno da vida a la abuela del protagonista Dominic Toretto y Momoa se convierte en Dante, un tenebroso villano que saca a flote el único miedo de Toretto: perder a alguien que ama.

Elenco e historia

Además de Momoa y Moreno, el filme añade a su elenco a la actriz Brie Larson y la portuguesa Daniela Melchior, mientras que continúan presentes caras conocidas de la franquicia como Charlize Theron, Helen Mirren, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang y Scott Eastwood.

«Viniendo de Portugal, que es un país tan pequeño, nunca había soñado con interpretar papeles como este. Cuando empecé a hacer culebrones con 17 años no me imaginaba que un día me llamarían para participar en Fast & Furious y tener una experiencia de vida tan increíble», dijo Melchior.

«Fast X» retoma parte de la trama de la quinta película de la saga para justificar el conflicto entre Toretto y su temible adversario y recuerda en varios «flashbacks» al fallecido Paul Walker, cuya muerte, en un accidente automovilístico de 2013 a sus 40 años, dejó un gran vacío en los filmes posteriores.

El filme repite la receta habitual de la marca: carreras imposibles, adrenalina e infinidad de efectos especiales repartidos en los escenarios más emblemáticos de Inglaterra, Italia, Portugal, Brasil y la Antártida.

La anterior entrega, titulada «F9», recaudó más de 700 millones de dólares, un botín que la situó como una de las superproducciones de Hollywood más taquilleras de 2021, aún con restricciones por la pandemia.

