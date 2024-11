Tres vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) intentaron principalizarse sin éxito. Aseguran que ellos deben reemplazar a los actuales funcionarios pues su período culminó este 20 de noviembre del 2024.

Entre gritos y empujones con la policía, los vocales intentaron ingresar al organismo electoral este miércoles. Un contingente de al menos 30 uniformados resguardó los alrededores y cercaron el lugar para evitar desmanes.

Los tres vocales suplentes José Merino, María Cristina Kronfle y Mónica Noriega junto a sus simpatizantes intentaron ingresar al CNE para reemplazar a los actuales consejeros, quienes cumplieron su periodo en funciones.

«Queremos que nos abran la casa de la democracia y las personas que hoy usurpan el CNE vengan a dar la cara. La ley no admite interpretación alguna», señaló entre gritos José Merino al exigir que se les permita principalizarse.

Mientras tanto Diana Atamaint, Estela Acero, José Cabrera y Enrique Pita anunciaron que se prorrogarían en funciones amparados en un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Un documento que para los suplentes no es vinculante.

«Nuestro trabajo como Consejo Nacional Electoral (CNE) es avanzar con el cumplimiento del calendario electoral y donde ya una autoridad competente se pronunció. Nosotros no tenemos absolutamente nada que decir», señaló Diana Atamaint.

Tras los incidentes, la consejera Elena Nájera intentó que los vocales suplentes ingresaran pero no se lo permitieron. «El diálogo no se puede agotar. No podemos continuar en esa situación», sentenció la funcionaria ante los medios de comunicación.

La disputa terminó con el anuncio de que los suplentes acudirán a la Corte Constitucional para aclarar el pronunciamiento de la Procuraduría.

