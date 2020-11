0 0

Este miércoles se corrió la tercera etapa de la Vuelta al Ecuador Banco Pichincha. El ciclista Byron Guamá se quedó con la etapa que lleva su nombre.

El corredor del equipo Best PC se impuso en un esprint luego del puerto de montaña en Olmedo, Cayambe.

La emoción del ciclista por llegar primero al lugar en donde habitualmente entrena fue evidente. Guamá cruzó la meta luego de 3 horas 4 minutos 52 segundos para completar los 123,4 km del trayecto que inició en Machachi.

«Ganar este día tiene un significado especial, por mi nombre en la etapa, por llegar a casa, por tener a mi gente apoyándome en las calles desde Cayambe hasta Olmedo (20 km), no soy cayambeño pero me siento de corazón porque es la ciudad que me acogió, todo esto suma, es una motivación extra para seguir dando guerra en busca del título», dijo Guamá.

La cuarta etapa de la Vuelta al Ecuador

Este jueves se correrá la cuarta etapa de la Vuelta al Ecuador, con un duro tramo de montaña de 117 kilómetros.

Considerada la etapa reina, los ciclistas irán desde San Roque (Imbabura) y La Estrellita, localidad cercana a Tulcán, cuna de grandes ciclista ecuatorianos.

Habrá dos metas volantes, un premio de montaña de segunda categoría, y dos puertos de primera categoría. Este último puerto será en la línea de meta y tendrá una puntuación doble, que podría marcar diferencias en la clasificación.

