FEF anuncia la presentación de Marcelo 'Muñeco' Gallardo este jueves 17 de septiembre en Quito

En el auditorio de la Casa de la Selección, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentará oficialmente este jueves 17 de septiembre al técnico argentino Marcelo Gallardo como nuevo seleccionador de La Tri. La rueda de prensa, liderada por el presidente de la FEF, Francisco Egas, marcará el inicio formal de una nueva etapa para el combinado nacional tras la salida de Sebastián Beccacece.

El estratega bonaerense asumirá la conducción técnica del equipo absoluto tras haber alcanzado un acuerdo contractual por cuatro años. El objetivo central trazado por la Ecuafútbol apunta a estructurar un proceso integral de largo plazo que abarque la Copa América 2028 y consolide la clasificación del país hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la capital ecuatoriana, Gallardo expondrá los ejes tácticos de su proyecto y el plan de trabajo que coordinará junto a las divisiones inferiores. Su llegada busca elevar el perfil competitivo del balompié tricolor mediante una metodología caracterizada por la alta intensidad y la disciplina estratégica.

Entre los principales desafíos del nuevo cuerpo técnico estará el potenciar a la nómina de futbolistas ecuatorianos que militan en las ligas más exigentes de Europa, sosteniendo como base a figuras consolidadas a nivel internacional como Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié. La trayectoria de Gallardo en torneos continentales representa la apuesta institucional de la FEF para consolidar un estilo de juego dominante.

Sin tiempo para prolongar el margen de preparación, el debut oficial del DT al frente de Ecuador se producirá este jueves 24 de septiembre durante el partido amistoso contra Corea del Sur en Suwon. Posteriormente, la delegación tricolor continuará su gira en territorio asiático para medirse ante el seleccionado de Japón el próximo 1 de octubre.