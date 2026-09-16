¿Quién es Mayton Perea, el peleador ecuatoriano que dio el salto a la UFC con la gran pelea?

Mayton Perea da el salto a la UFC tras un impactante nocaut en el Contender Series

El peleador ecuatoriano Mayton Perea dio el paso más importante de su carrera profesional al asegurar su contrato oficial con la Ultimate Fighting Championship (UFC). El deportista nacido en Ibarra y formado en Machala selló su ingreso a la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo tras una actuación dominante en el Dana White’s Contender Series, reafirmando el crecimiento exponencial que atraviesa el deporte de combate en territorio ecuatoriano.

En el episodio seis de la décima temporada del certamen, disputado en el UFC Apex de Las Vegas, Perea se enfrentó al estadounidense Zevan Hunt en la división de peso wélter. El ecuatoriano no necesitó demasiado estudio para imponer sus condiciones y resolvió la pelea en 45 segundos del primer asalto, conectando una combinación letal que terminó en un nocaut técnico inapelable.

La fulminante definición dejó una grata impresión en la directiva de la organización, encabezada por Dana White, quien no dudó en otorgarle el contrato directo para sumarse al elenco oficial de la franquicia. El desempeño del machaleño en la jaula norteamericana revalidó su apodo dentro de la disciplina y aceleró su consolidación en el circuito internacional de las 170 libras.

El peleador, de 26 años, completó su campamento de preparación en Ecuador bajo la tutela del Team DC MMA y la dirección técnica del entrenador David Chamaidán. Su camino hacia la cima incluyó coronarse previamente como campeón en promotoras sudamericanas como Inka Fighting Championship, donde acumuló el rodaje y la potencia en el golpeo que hoy le abren las puertas de la élite global.

Peleadores Ecuatorianos en la UFC Peleadores Ecuatorianos en la UFC Representantes tricolores en la élite de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Rudyard Moncayo Pionero de las MMA UFC 6 (1995) Categoría: Peso Abierto

Origen: Ecuador

Récord MMA: 0 - 1 - 0 Hito histórico: Primer ecuatoriano en competir en el octágono de la UFC durante los inicios de la empresa en 1995. Marlon Vera "Chito" Activo Categoría: Peso Gallo (135 lb)

Origen: Chone, Manabí

Récord MMA: 23 - 10 - 1 Estatus: Referente histórico. Excontendiente al título mundial de peso gallo y el peleador con mayor recorrido en la empresa. Michael Morales "La Pantera" Invicto Categoría: Peso Wélter (170 lb)

Origen: Pasaje, El Oro

Récord MMA: 17 - 0 - 0 Estatus: Prospecto top del peso wélter. Clasificado dentro del Top 15 mundial tras su paso por el Contender Series. A. Luna Martinetti "El Pequeño" Debut 2026 Categoría: Peso Gallo (135 lb)

Origen: Guayaquil, Guayas

Récord MMA: 17 - 1 - 0 Estatus: Firmó su contrato tras consolidarse en el circuito regional sudamericano y debutó oficialmente en abril de 2026. Mayton Perea "El León" Contrato 2026 Categoría: Peso Wélter (170 lb)

Origen: Machala, El Oro

Récord MMA: 9 - 3 - 0 Estatus: Reciente incorporación tras obtener el contrato directo en el Dana White's Contender Series con un KO en 45 segundos.

Con esta victoria, 'El León' Perea se suma al listado histórico de atletas tricolores que han logrado firmar con la UFC, siguiendo la estela trazada por referentes de la bandera nacional como Marlon 'Chito' Vera y Michael Morales. Su llegada refuerza la presencia del país en la empresa de artes marciales mixtas más prestigiosa del planeta y abre nuevas oportunidades de cartelera para Sudamérica.

A la espera del anuncio oficial sobre la fecha, sede y rival para su debut dentro del octágono principal, el atleta orense retornará al país para continuar con sus ciclos de entrenamiento de alta exigencia. El equipo de trabajo de Perea busca mantener el ritmo competitivo para encarar su primera prueba oficial bajo la bandera tricolor en el octágono más famoso del mundo.